NEWS MILAN – Tiémoué Bakayoko è stato tra i migliori in campo di Juventus-Milan, anche se ciò non è bastato ai rossoneri per ottenere punti preziosi in chiave quarto posto. Fortunatamente in tal senso, le dirette avversarie nella 31^ giornata non hanno fatto di meglio: Lazio e Atalanta su tutte.

Bakayoko è stato intervistato oggi dai colleghi di Milan TV, ed ha parlato anzitutto della sfida dello Stadium di sabato scorso: “È stata una partita molto buona, ben giocata da entrambe le squadre. Anche se abbiamo perso ci sono molte cose positive nella nostra prestazione. Sono contento della mia partita e di essere stato decisivo nell’azione del nostro gol. Peccato, però, che non sia servito a niente. Già contro l’Inter avevo segnato, ma avevamo perso. Non siamo stati fortunati, ma dobbiamo continuare a lavorare. Dispiace per la sconfitta, ma è una prestazione che ci servirà anche per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati”.

Così come aveva scritto Bakayoko sui social nel post-partita, anche questa volta è tornato a parlare della gestione arbitrale di Fabbri, e dei tanti episodi che hanno condannato il Milan. Il francese aggiunge che i gol subiti sono stati anche errori dei rossoneri: “Penso che l’arbitro si sia sbagliato in alcune situazioni, penso che la VAR sarà sempre più usata in tutto il mondo, penso che su alcune situazioni avremmo meritato miglior sorte. È un peccato, ma non dobbiamo nasconderci dietro l’arbitro, perché abbiamo fatto un buon match. Abbiamo preso due gol evitabili, ma faremo tesoro dei nostri errori. Il Milan deve tornare grande e tornerà grande”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

