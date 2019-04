MILAN NEWS – Prestazione e Krzysztof Piatek, le buone notizie di una serata amarissima che porta il Milan al quarto passo falso consecutivo. Ma è da qui, da queste due certezze, che il Diavolo ora dovrà ripartire in vista di quest’intensissimo rush finale.

Coraggio, applicazione e spensieratezza. All’Allianz Stadium, in un match dove la squadra di Gennaro Gattuso avrebbe oggettivamente meritato molto di più, si è visto infatti tutto ciò che è mancato in precedenza. Si è poi riacceso Piatek, fermo da due partite, che raggiunge così Fabio Quagliarella in vetta alla classifica capocannonieri con 21 realizzazioni totali, tra 13 rossoblu e 8 rossonere.

Come sottolinea l’edizione odierna di Tuttosport, con questa media da urlo, il gigante dell’Est ora è a un passo da una serie di attaccanti che hanno fatto grandissime cose al loro esordio italiano. Tipo l’ex allenatore rossonero Vincenzo Montella, che da calciatore, al debutto con la Sampdoria, realizzò 22 goal in 28 partite. A tre gol, invece, ci sono due mostri sacri come Andriy Shevchenko, autore di 24 gol in 32 presenze al primo anno con la maglia del Milan, e Diego Milito, che con i colori del Genoa mise a segno sempre 24 reti in 31 presenze. A quattro gol, infine, c’è Ronaldo O fenomeno. Il brasiliano, approdato all’Inter nell’estate del 1997, ebbe infatti un impatto devastante in Serie A con 25 realizzazioni in 32 partite giocate, risultando – ad oggi – l’esordiente più prolifico della storia italiana. Ma Piatek, dalla sua, ha altre 7 partite a disposizione e tutta la voglia di spaccare il mondo…

