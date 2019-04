CALCIOMERCATO MILAN – Tiémoué Bakayoko, una colonna portante del nuovo Milan. Anche contro la Juventus, sebbene non servissero di certo conferme, ha dimostrato quanto sia ormai indispensabile per la formazione di Gennaro Gattuso.

Del resto parte da lui l’azione del vantaggio rossonero: pressing finalizzato perfettamente, palla rubata sulla trequarti, dribbling e assist per l’implacabile Krzysztof Piatek.

Calciomercato Milan, c’è un aspetto di Bakayoko che non convince al 100%

Eppure – sottolinea Tuttosport oggi in edicola – anche il colosso di proprietà del Chelsea ha difetti. Perché se in cabina di regia si distingue e giganteggia ai danni di Lucas Biglia, sono stati invece non promettenti i riscontri quando è stato utilizzato accanto al regista argentino e quindi nel ruolo di mezzala. Il giocatore – sottolinea il quotidiano – appare quindi importante, certo, ma non completamente indispensabile, proprio per la necessità di farlo giocare in un certo ruolo e, di conseguenza, indebolendo il reparto a livello di fantasia con più muscoli e minor qualità.

Elliott Management Corporation è indubbiamente propenso a riscattarlo a fine stagione, ma non al punto di farlo a tutti i costi magari anche con follie particolari. Questo – sottolinea Ts – significa che, almeno nelle volontà, la dirigenza non avrà alcun problema a presentare i 38 milioni di euro necessari per la riconferma definitiva in rossonero, ma questo avverrà solo e unicamente con la qualificazione in Champions League. Nel caso malaugurato che questo obiettivo non fosse centrato, una delle prime e immediate conseguenze sarebbe, probabilmente, sarebbe proprio il ritorno al Chelsea del 24enne di origini ivoriane. Ben difficilmente, infatti, il Milan potrebbe permettersi un esborso così importante per un giocatore che ha ancora una sola modalità di utilizzo.

Giocatore che ieri si è espresso così ai microfoni di Milan Tv: “La partita è stata molto buona, ottima da parte di tutta la squadra, anche se abbiamo perso ci sono molte cose positive. Sono contento di essere stato decisivo nell’azione del gol, peccato non sia servito a nulla. Non siamo stati fortunati, ma dobbiamo continuare a lavorare. Penso che l’arbitro si sia sbagliato in alcune situazioni, penso che il Var sarà sempre più usato. È un peccato, ma non dobbiamo nasconderci dietro l’arbitro”.

