CALCIOMERCATO MILAN – Le notizie di mercato corrono, anche se manca ancora molto all’apertura ufficiale della sessione estiva. Le squadre stanno già da tempo sondando il terreno per possibili colpi, Milan compreso. Anche se c’è da definire se la prossima stagione si sarà o meno in Champions League.

Tra i giocatori accostati al Milan, c’è uno dei talenti dell’Ajax, ovvero David Neres, 22enne esterno offensivo brasiliano. Mancino a cui piace partire da sinistra, l’ex San Paolo è alla terza stagione in Eredivisie: arrivato nel gennaio 2017 si è dimostrato un ottimo talento. Dopo i 14 gol e i 13 assist dell’annata scorsa, in questa ha già collezionato 43 partite, 11 gol e 15 assist in tutte le competizioni. E la stagione non è ancora finita…

Calciomercato Milan, il Borussia Dortmund fa sul serio per David Neres

Il gruppo guidato da mister Erik ten Hag è ancora in lotta per il Triplete: in Champions League hanno compiuto l’impresa battendo ed eliminando i super campioni del Real Madrid al Santiago Bernabeu, e vogliono ripetersi anche ai quarti contro la Juventus. Neres sarà uno degli osservato speciali. Ricordiamo anche che è già nel giro della nazionale brasiliana maggiore.

L’esterno classe 1997 piace al Milan, per ruolo e caratteristiche sarebbe l’ideale nel 4-3-3 di Gennaro Gattuso. Tuttavia, va detto che ci sono tanti club importanti sulle tracce del giocatore. In primis il Borussia Dortmund, che secondo quanto riferiscono i colleghi francesi di Le10sport, avrebbero offerto 40 milioni di euro all’Ajax per il brasiliano. A queste cifre vedremo se il Milan continuerà a valutare questo profilo, considerato anche che ci sono altri esterni offensivi molto interessanti sul mercato già sondati da Leonardo.

Va inoltre detto che c’è da affrontare anche la concorrenza di Liverpool e PSG, due club che a livello di disponibilità economica possono andare ben oltre la presunta offerta già avanzata agli olandesi.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

