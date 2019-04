CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La stagione di Jesus Suso non può essere considerata positiva. Dopo un buon avvio, con 8 assist e 4 gol, il rendimento dell’esterno offensivo spagnolo è calato drasticamente verso metà novembre. Di mezzo anche qualche problema fisico, però da tempo il giocatore dice che sta bene fisicamente e dunque i problemi sono altri.

Il numero 8 del Milan fatica ad essere incisivo, nonostante le sue qualità tecniche. Va detto che è anche capitato che qualche compagno non sfruttasse qualche suo assist, però nel complesso abbiamo visto commettere tantissimi errori all’ex Liverpool. Proprio nel passaggio finale, quello che rappresentava la sua specialità, ha sbagliato tanto in questi mesi. E purtroppo la squadra soffre di questa sua mancanza di apporto in questo periodo, nonostante inizialmente fosse comunque riuscita a vincere e salire persino al terzo posto prima dei recenti risultati negativi.

Calciomercato Milan, Suso deve rilanciarsi nel finale di stagione

La Gazzetta dello Sport oggi analizza la situazione di Suso, il cui futuro al Milan rimane incerto. Non si parla più della trattativa per il rinnovo di contratto (scadenza 2022) e dell’alzamento della clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Il club ha altre priorità in questo momento e il giocatore deve dimostrare di guadagnarsi un ingaggio più alto dell’attuale. Secondo il quotidiano sportivo nazionale, a condizionare in parte il rendimento dello spagnolo è stata forse anche questa situazione di incertezza legata al contratto.

Tuttavia, tale aspetto non basta da solo a giustificare le tante prestazioni negative di Suso. L’involuzione tecnica è stata troppo netta. Gennaro Gattuso gli ha sempre dato fiducia, anche quando tanti invocavano il più brillante Samuel Castillejo come sostituto nella formazione titolare. Purtroppo, aver insistito a lungo sull’ex Liverpool non ha prodotto i risultati sperati. L’ultimo gol dell’esterno offensivo rossonero risale al 21 gennaio, il penultimo a inizio novembre in Europa League. A livello di assist decisivi, l’ultimo che un compagno ha trasformato in rete risale a Udinese-Milan del 4 novembre. Come detto in precedenza, a volte è stata anche colpa di qualche compagno che ha sbagliato la conclusione. Ad esempio sabato a Torino è stato Krzysztof Piatek a inizio match a mancare clamorosamente il gol sul cross pennellato da Suso. Ma va pure detto che tante volte il numero 8 rossonero ha sbagliato cross e passaggi che uno con le sue qualità tecniche non dovrebbe sbagliare.

Suso ha meno di un mese e mezzo per cercare di aiutare il Milan a tornare in Champions League e guadagnarsi la conferma. Un miglioramento del rendimento sarà necessario anche nell’ottica di una sua eventuale volontà di lasciare Milanello. Infatti, al momento è difficile che un club importante possa puntare su di lui.

