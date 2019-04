CALCIOMERCATO MILAN – Il centrocampo del Milan potrebbe ricevere qualche cambiamento con l’arrivo della nuova sessione estiva di calciomercato.

Il club rossonero deve fare i conti con le situazioni ancora intricate di alcuni elementi: due e o tre mediani partiranno sicuramente per scadenza di contratto, inoltre Timoue Bakayoko andrà riscattato con un esborso da 35 milioni di euro mentre andranno valutate possibili offerte a calciatori come Biglia e Kessie durante l’estate prossima.

Calciomercato Milan, Veretout può cambiare maglia a giugno

Un nome che si è spesso fatto per la formazione rossonera in vista del prossimo anno è quello di Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina che ha avuto l’abilità di passare dall’essere mezzala a regista davanti alla difesa nel giro degli ultimi due anni. L’ex Nantes è considerato per queste sue ottime capacità duttili e tecniche uno dei centrocampisti più completi ed interessanti del momento.

Il Milan dunque lo segue e spera di trovare un accordo con Veretout e con la società viola il prima possibile, visto che c’è la possibilità che il francese lasci Firenze in estate per un approdo più importante e prestigioso. Non mancano le offerte: infatti il tabloid britannico The Sun parla di corsa a tre per Veretout con Napoli, Milan e anche Arsenal pronte a trovare un accordo per il classe ’93. I ‘Gunners’ in particolare starebbero seriamente pensando a lui per sostituire il sicuro partente Aaron Ramsey, destinato alla Juventus: il gallese e il francese della Fiorentina hanno più o meno le stesse caratteristiche tecniche.

Nel Milan sarebbe interessante vedere Veretout al centro del gioco, magari al fianco di un mastino come Bakayoko o di un calciatore di qualità come Paquetà. Resta da capire la reale volontà del giocatore stesso.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

