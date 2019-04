Mezza Inghilterra si è innamorata di lui dopo la doppietta spettacolare che ha trascinato il Watford verso la finalissima di FA Cup.

Tutti pazzi per Gerard Deulofeu, attaccante tuttofare che milita in Premier League ma con un ottimo passato anche al Milan, con cui ha giocato da gennaio a maggio 2017 in prestito e con una forte volontà del club rossonero di riprenderlo nell’ultima recente sessione di mercato invernale.

L’ex numero 7 milanista è stato intervistato oggi da Cadena Ser in patria per parlare del suo futuro professionale intricato. L’idea di molti è che Deulofeu possa partire da Watford per trovare una squadra di primissimo livello, e si è tornato a parlare anche del ‘suo’ Barcellona. Ipotesi però smentita dal calciatore stesso: “Un altro ritorno al Barça? Non credo proprio, ormai è il mio passato, non penso di tornare per la terza volta. Un’esperienza importante ma che riguarda il passato remoto. Guardiola? Un grande allenatore ma ricordi non così eccellenti. Ora penso al mio futuro che è luminoso e in una squadra importante”. Messaggio al Milan? Chissà…

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

