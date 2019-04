Notizia bomba che arriva da Firenze quest’oggi. Stefano Pioli non è più l’allenatore della squadra viola dopo le ultime sconfitte stagionali.

In realtà l’intenzione iniziale della Fiorentina, come scritto sul sito web ufficiale del club questa mattina, era quella di andare avanti con l’allenatore che da due stagioni si sedeva sulla panchina viola. Ma evidentemente il comunicato della società e le intenzioni di Pioli erano discordi, tant’è che verso l’ora di pranzo l’ex tecnico di Inter e Lazio ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni.

Una decisione irrevocabile che porta la Fiorentina a scegliere immediatamente un nuovo allenatore già per terminare la stagione, anche se i viola non hanno veri e propri obiettivi visto che si attestano al decimo posto della classifica a troppi punti di distanza dalla zona europea. Un gesto, quello di Pioli, non comune nel calcio odierno visto che spesso molti allenatori pensano più ai propri interessi economici che a quelli di squadra e di carriera.

Questo il commento del tecnico viola: “Mi sono sempre assunto le mie responsabilità, ho sempre garantito nel mio lavoro professionalità, rispetto e massimo impegno: a malincuore oggi mi vedo costretto a dover lasciare, dimettendomi, poichè sono state messe in discussione le mie capacità professionali e soprattutto umane”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

