NEWS MILAN – Sabato sera il Milan sfiderà a San Siro la Lazio, in un match fondamentale per la lotta al quarto posto valido per l’accesso alla prossima Champions League.

Intanto già nella giornata di ieri, Francesco Acerbi aveva lanciato un guanto di sfida ai rossoneri. Nelle sue dichiarazioni raccolte nel post-partita di Lazio-Sassuolo, aveva parlato del match contro il Milan e detto parole che difficilmente potevano passare inosservate: “Noi siamo più forti del Milan. A livello di singoli non c’è paragone”.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Direttamente via social è arrivata la risposta di Tiémoué Bakayoko, sempre attivo nei propri profili. Su Twitter ha commentato il post di un tifoso che citava proprio le parole di Acerbi, scrivendo: “Ok Acerbi, ci vediamo sabato”, con tanto di faccina ‘dolce’ per non risultare esageratamente ‘minacciosa’ come frase. Speriamo che sabato sera il Milan possa ottenere una vittoria per allontanare i biancocelesti e le altre dirette avversarie: l’obiettivo Champions è troppo importante, e i rossoneri nelle ultime settimane hanno già buttato al vento parecchi punti.

Ok ACERBI see you Saturday ☺️ — T.Bakayoko14 (@TimoeB08) 9 aprile 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it