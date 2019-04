NEWS MILAN – La squadra rossonera vuole mettersi alle spalle le recenti delusioni e tornare a vincere. Sabato a San Siro arriva la Lazio ed è fondamentale conquistare i 3 punti. Uno scontro diretto da non sbagliare per poter ambire alla qualificazione in Champions League.

Ieri Gennaro Gattuso ha spiegato che Milan-Lazio è come una finale. Bisogna fare bottino pieno. Delusione e rabbia per quanto successo a Torino contro la Juventus vanno trasformate in motivazione positiva per battere i biancocelesti. La Simone Inzaghi è dietro di 3 punti e con una partita da recuperare (contro l’Udinese), pertanto va sconfitta per evitare l’aggancio in classifica.

Tutto l’ambiente Milan avverte l’importanza di dover tornare al successo sabato a San Siro. Da Gattuso ai giocatori, passando per la società e i tifosi. Sky Sport rivela che oggi a Milanello sono presenti i vertici dirigenziali rossoneri. Ivan Gazidis, Leonardo e Paolo Maldini hanno deciso di recarsi presso il centro sportivo per assistere all’allenamento della squadra. Il loro desiderio è quello di far sentire la propria vicinanza al gruppo in vista dell’impegno contro la Lazio. Il Diavolo deve conquistare i 3 punti per non compromettere la propria corsa Champions League. L’ambiente è concentrato al massimo per riscattarsi dalle recenti delusioni e non vuole fallire l’obiettivo.

Redazione MilanLive.it

