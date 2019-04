NEWS MILAN – Due giorni dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus, mister Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Milan TV da Milanello.

Innanzitutto il mister rossonero ha parlato dell’incontro avvenuto oggi in Lega Calcio con gli arbitri e fatto riferimento a qualche svista recente: «È venuto fuori che sono aumentati i cartellini gialli nell’ultimo campionato. Qualche errore c’è stato, ma dobbiamo guardare a fare bene il nostro lavoro. Qualche sbaglio ci può stare, anche se purtroppo da un po’ di tempo qualche errore ci sta penalizzando. Però non deve essere un alibi per me e i miei giocatori. Contro la Juve abbiamo giocato bene, qualche episodio non è andato per il verso giusto».

Gli viene chiesto di Krzysztof Piatek, centravanti che sta continuando a segnare con una certa continuità. Gattuso replica parlando soprattutto dell’importanza del gruppo: «In questo momento abbiamo bisogno di tutti. Dei centrocampisti, degli attaccanti e dei difensori. Ci serve tutta la squadra. Krzysztof sta facendo bene e spero che possa rubare il record a Ronaldo (25 gol alla prima stagione in Serie A, ndr), ma l’importante è che giri tutta la squadra».

La corsa Champions League è entrata nel vivo e il Milan ha il dovere di riprendere a vincere: «Abbiamo fatto un punto nelle ultime quattro partite – spiega Rino -, ma neanche le altre stanno viaggiando. Noi dobbiamo guardare in casa nostra, abbiamo attraversato un momento non positivo e della partita con la Juventus ci devono rimanere tante cose buone. Dobbiamo dimostrarlo già sabato contro la Lazio».

Gattuso ci tiene molto alla qualificazione in Champions League e ritiene Milan-Lazio un match fondamentale per il cammino della sua squadra: «Dopo un po’ di tempo abbiamo fatto una prestazione molto buona. Sicuramente dobbiamo ripartire da quanto fatto con la Juve. Mancano sette partite, sappiamo che ci stiamo giocando qualcosa di importante. Speriamo di farci trovare pronti. Contro la Lazio saranno in palio 3 punti, sarà fondamentale come una finale. Non possiamo sbagliare se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Dobbiamo fare bottino pieno».

Successivamente l’allenatore rossonero si è espresso in merito ai tifosi: «Dobbiamo solamente ringraziarli. Ci stanno seguendo da tutta la stagione, c’è entusiasmo. Dobbiamo essere bravi a riuscire a trasformare San Siro in un nostro dodicesimo uomo in campo. Può essere un valore aggiunto per noi».

Gattuso ritiene che il suo gruppo possa raggiungere l’obiettivo stagionale se lavorerà e giocherà nel modo giusto: «Dobbiamo tornare a fare le cose con entusiasmo e voglia. Prima del match con la Juventus, a tratti sembrava che pesasse qualsiasi cosa andassimo a proporre. Sembrava che il campo non finisse più, è una questione di testa e il segreto è l’entusiasmo, oltre alla voglia. Da sette anni il Milan non si giocava in questo periodo la Champions. Abbiamo questa possibilità adesso. Ci sono stati momenti peggiori, con tanti infortuni e diversi giocatori importanti fuori. La squadra è sempre riuscita a dimostrare il proprio valore e a fare qualcosa in più. Dobbiamo andare alla ricerca di tutto questo».

Matteo Bellan

