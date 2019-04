MILAN NEWS – Gli eventi di sabato scorso allo Juventus Stadium dopo la sconfitta del Milan hanno portato i rossoneri a lamentarsi pubblicamente dell’operato arbitrale nei loro confronti, in particolare per l’utilizzo non univoco del VAR.

Non a caso ieri è andato in scena nella sede della Lega Calcio un incontro con i rappresentanti del settore arbitrale. Presenti, come ricorda Tuttosport, il capitano Alessio Romagnoli e l’allenatore Gennaro Gattuso. I due però non sono stati accompagnati dal direttore dell’area tecnica Leonardo, colui che pubblicamente aveva messo in chiaro la volontà del Milan di ‘lamentarsi’ di arbitraggi poco limpidi e corretti contro Sampdoria e Juventus in particolare.

Leonardo non ha voluto partecipare, intendendo inutile evidentemente la sua presenza in Lega per discutere riguardo a tale questione sulla direzione di gara. Il Milan infatti ha scelto una linea morbida e non di protesta o da battaglia: ieri Gattuso e Romagnoli hanno assistito in silenzio alla riunione senza alzare polveroni, mentre Leo ha ben pensato di impiegare la sua mattinata in altre faccende, avendo già detto in televisione cosa pensava dei difetti arbitrali. Dunque profilo morbido da parte del Milan, bisognerà vedere se tale atteggiamento, con la riunione di ieri, possa avere influito in qualche modo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

