NEWS MILAN – Vincenzo Montella torna in Italia, e riparte da una sua ex squadra: la Fiorentina. Dopo l’esperienza iniziale al Catania, l’Aeroplanino si era fatto notare per le sue capacità da allenatore proprio nel club viola.

Arrivato nell’ultimo Milan di gestione Berlusconi, nell’estate 2016, era stato anche confermato dalla dirigenza cinese con Fassone e Mirabelli, salvo poi venire esonerato nel novembre 2017 dopo un inizio di stagione pessimo nonostante i tanti acquisti estivi. Poco dopo l’esonero dal Milan, l’esperienza altrettanto fallimentare con il Siviglia: inizio disastroso ed esonero annunciato, il secondo in una sola stagione. Era il 28 aprile 2018… Quasi un anno dopo, il 9 aprile 2019, Montella torna ad allenare: domani – riporta Gianluca Di Marzio – dirigerà il primo allenamento con la Fiorentina, fresca di dimissioni di Stefano Pioli. Montella con ogni probabilità arriverà a Firenze nella mattinata di domani. Prima o dopo la seduta di lavoro verrà presentato alla stampa, con tanto di comunicato ufficiale dell’accordo.

La Fiorentina attualmente è al 10° posto in classifica, a dieci punti dalla zona Europa League. Difficile possa ambire a rimontare, ma certamente nei mesi che mancano potrà preparare e valutare al meglio la rosa per la prossima stagione. Proprio il Milan affronterà al Franchi la Fiorentina di Montella sabato 11 maggio alle ore 20:30, 36^ giornata di campionato: un match che potrebbe decidere anche le sorti dei rossoneri in lotta per un posto in Champions League.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

