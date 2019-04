Marco Van Basten è stato uno dei giocatori più forti della storia del calcio. Vincitore di 3 Palloni d’Oro, due Champions League con il Milan e svariati altri trofei. Eroe dell’Olanda nel 1988: suo il gol decisivo che regalò l’Europeo, unico trofeo in bacheca nella storia, agli Orange.

Il Cigno di Utrecht attualmente ricopre il ruolo di Chief Officer for Technical Development per la FIFA, ed è anche molto attivo sui social. Nel suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che lo ritraeva con una maglia della Juventus. No, nessun tradimento al suo Milan. L’olandese ha chiesto ai suoi follower, prima della sfida dei bianconeri contro l’Ajax, con chi avesse scambiato la maglietta in foto in una sfida passata con la Juve. Al commento con la risposta esatta, sarebbe arrivata in regalo proprio la maglia, direttamente dalla collezione personale di Van Basten.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Di sfide celebri con la Juventus, Van Basten ne ha giocate tante con la maglia del Milan. Ancora oggi è uno dei giocatori più apprezzati e stimati da ogni squadra avversaria. Elegante e sempre corretto in campo, mai una parola di troppo o un atteggiamento non consono ai veri valori dello sport. Tanti rimpianti per una carriera troppo breve. È comunque riuscito a fare innamorare di sé milioni di persone. Maradona disse di lui: “Non ho mai visto un giocatore più elegante di Van Basten. Una macchina da gol che si è rotta quando stava per diventare il migliore di tutti”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it