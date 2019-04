AJAX JUVENTUS – Il grande giorno di Ajax-Juventus è arrivato. Dopo aver eliminato l’Atletico Madrid agli ottavi di finale, la squadra di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare gli olandesi ad Amsterdam ai quarti di Champions League. I bianconeri, vicinissimi a festeggiare l’ottavo scudetto di fila, sono concentrati e pronti per questo importante appuntamento. L’avversario è alla portata, ma nel turno precedente ha eliminato il Real Madrid con una prestazione spettacolare al Santiago Bernabeu. Hanno tanta qualità e tecnica, ma soprattutto sono giovani e spensierati. Una sfida che nasconde mille insidie. La Juventus dovrà provare in ogni modo a segnare almeno un gol alla Cruijff Arena per mettere in discesa il discorso qualificazione.

Ajax-Juventus, le probabili formazioni

La Juventus dovrà fare a meno di due pedine importanti: Giorgio Chiellini ed Emre Can. Il centrocampista tedesco si è infortunato in Juventus–Milan di sabato pomeriggio. Per sostituire il difensore, Allegri è costretto a schierare Daniele Rugani al fianco di Leonardo Bonucci. Torna a disposizione Cristiano Ronaldo dopo l’infortunio in Nazionale: insieme a lui Mario Mandzukic e l’insostituibile Federico Bernardeschi.

AJAX (4-2-1-3): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong; Van de Beek; Ziyech, Tadic, Neres. Allenatore: Ten Hag.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri

ARBITRO: Del Cerro Grande (Spagna)

Ajax-Juventus: come e dove vederla in TV

La partita tra Ajax e Juventus è in programma alle ore 21 ad Amsterdam e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1 e in chiaro su Rai1. La diretta streaming, invece, è disponibile su Skygo e Raiplay.

Redazione MilanLive.it

