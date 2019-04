NEWS MILAN – Avevano creato un po’ di discussione le parole di Francesco Acerbi dopo Lazio-Sassuolo. Il difensore biancoceleste in vista della sfida contro il Milan aveva affermato che la squadra di Simone Inzaghi è decisamente più forte.

Ovviamente le sue dichiarazioni non sono state ben accolte dai tifosi rossoneri. Numerosi di loro sui social network hanno commentato negativamente la spavalderia del giocatore. Tra l’altro uno che ha anche vestito la maglia del Milan, seppur per pochi mesi. Tra coloro che hanno reagito alle affermazioni dell’ex centrale del Sassuolo c’è Tiemoué Bakayoko. Il mediano francese ha lanciato la sfida al proprio avversario in vista del match di sabato a San Siro.

Il difensore della Lazio successivamente ha voluto tornare sull’argomento. Sul proprio profilo ufficiale Twitter ci ha tenuto a chiarire la propria posizione: «Non mi interessano le parole, non volevo mancare di rispetto a nessuno! Il calcio regala queste sfide che si trasformano in emozioni, il calcio è solo un gioco ma è quello più bello del mondo». Caso chiuso, almeno per lui. Vedremo sabato cosa succederà. Sperando ovviamente che il Milan riesca a vincere e che Acerbi si ritrovi a rimangiarsi delle proprie dichiarazioni.

Non mi interessano le parole, non volevo mancare di rispetto a nessuno! Il calcio regala queste sfide che si trasformano in emozioni, il calcio è solo un gioco ma è quello più bello del mondo 💪🏻#Acerbi #Ace #CMonEagles pic.twitter.com/YAUAQ0emZV — Francesco Acerbi (@Acerbi_Fra) 9 aprile 2019

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it