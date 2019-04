NEWS MILAN – Si avvicina lo scontro diretto di San Siro tra Milan e Lazio. Sabato sera l’esito di questo match potrebbe dire molto della corsa Champions League. La vittoria è fondamentale soprattutto per i rossoneri, che hanno conquistato un solo punto nelle ultime quattro partite.

La squadra di Gennaro Gattuso è stata agganciata dall’Atalanta al quarto posto ed è chiamata a reagire. Sicuramente la sconfitta di Torino contro la Juventus ha lasciato delusione e rabbia, però anche la sensazione di un Milan in ripresa dal punto di vista del gioco e dell’atteggiamento. Ci sono gli ingredienti per ripetere una grande prestazione anche contro la Lazio, ma stavolta conquistando i 3 punti.

Verso Milan-Lazio: Conti recuperabile. Caldara rimpiazza Musacchio?

Mister Gattuso per Milan-Lazio spera nel recupero lampo di Gianluigi Donnarumma, che contro l’Udinese era uscito per una lesione di primo grado del flessore della coscia destra. Non si cercherà, però, di forzare troppo il rientro di Gigio. Bisogna evitare ricadute eventuali. Inoltre il sostituto è l’affidabile ed esperto Pepe Reina, quindi non c’è urgenza di rimettere il giovane collega tra i pali.

Dovrebbe riuscire a rientrare nella lista dei convocati Andrea Conti. Sportmediaset spiega terzino rossonero è tornato a correre, ha svolto una parte dell’allenamento con il gruppo e punta ad esserci sabato. Per Gattuso sarebbe importante averlo a disposizione, visto che l’ex Atalanta ha caratteristiche atletiche e tecniche che possono rivelarsi decisive.

Sportmediaset rivela che una novità di formazione per Milan-Lazio potrebbe essere rappresentata dall’impiego di Mattia Caldara come titolare al fianco di Alessio Romagnoli. In tal caso sarebbe Mateo Musacchio a finire in panchina. Il centrale argentino, non sempre convincente, potrebbe lasciare spazio all’ex difensore dell’Atalanta. Per quest’ultimo sarebbe un esordio assoluto in Serie A con la maglia del Milan. Gli unici minuti ufficiali di partita li ha disputati in Europa League contro il Dudelange.

