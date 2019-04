MILAN NEWS – Sette partite per riportare il Milan in Champions League e per scrivere la storia. Perché Krzysztof Piatek, uomo simbolo di Elliott Management Corporation e del nuovo Diavolo rossonero, con un finale epico, potrebbe diventare lo straniero con più goal in assoluto alla prima stagione di Serie A.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Quota 21 al momento. Con la rete all’Allianz Stadium, il 23enne polacco ha agguantato Fabio Quagliarella in vetta alla classifica capocannonieri. E ora – riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – mancano appena poche realizzazioni per raggiungere dei mostri sacri come Andriy Shevchenko, Diego Milito e Ronaldo ‘O Fenomeno’: 3 per raggiungere l’ex pallone d’oro ucraino al debutto milanista e il centravanti argentino, quattro dal brasiliano. Nel frattempo, però, il pistolero si è già messo alle spalle diversi mostri sacri, da Gabriel Batistuta a Carlos Tevez, da Marco Van Basten a Diego Armando Maradona, mentre davanti, considerando sempre gli ultimi 50 anni, restano John Charles e José Altafini, entrambi autori di 28 gol alla prima annata rispettivamente con Juventus (1957-58) e Milan (’58-59), e Beniamino Santos, 27 gol con il Torino nel ’49-50. Servirà un finale di stagione super per riuscire in una tale impresa, come l’impatto in Serie A. Ma per Robocop, l’uomo dei record, nulla è impossibile.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it