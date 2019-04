MILAN NEWS – Dietro Krzysztof Piatek, c’è il vuoto. Nessuno segna. Così il centravanti polacco, arrivato appena a gennaio, a 7 giornate dalla fine, ha praticamente segnato la metà di tutte le reti rossonere in questo campionato.

Come sottolinea l’edizione odierna di Tuttosport, c’è un dato che ben fotografa la grave carenza in casa rossonera: Gonzalo Higuaín, nonostante il discusso addio nell’ultima sessione invernale, resta comunque il secondo miglior realizzatore di questa stagione con sei realizzazioni rispetto alle 8 in campioanto dell’ex Genoa. Dietro poi arrancano tutti. Suso, per esempio, secondo miglior marcatore attuale della squadra, è fermo a 5 e l’ultima rete è arrivata lo scorso 21 gennaio, cioè due mesi e mezzo fa. Non bene anche Hakan Calhanoglu: dalle 6 esultanze dello scorso campionato, il turco è fermo all’unica di Bergamo contro l’Atalanta del girone di ritorno. Anche Patrick Cutrone – sottolinea il quotidiano – in fondo non ha punto come avrebbe potuto. Nonostante infatti non abbia avuto una certa continuità, ha avuto comunque sei occasioni da titolare per appena tre reti complessive. Discorso analogo anche per Frank Kessie: lui è il prototipo del centrocampista offensivo, e quindi dovrebbe avere molti più goal all’attivo. Chi avrebbe potuto dare uno sprint in tal senso è Lucas Paquetá, soprattutto una volta avanzato sulla trequarti.

Redazione MilanLive.it

