MILAN NEWS – Il Milan sta tornando ai suoi livelli? Probabile, considerando le ambizioni e gli investimenti di Elliott Management Corporation. San Siro, in attesa di riascoltare quella meravigliosa musichetta, intanto lo ha già fatto.

Come infatti sottolinea l’edizione odierna di Tuttosport, il ritrovato entusiasmo dei tifosi milanisti è del tutto riscontrabile nel dato relativo agli incassi. Le casse di via Aldo Rossi, per le sole partite di campionato, hanno incamerato ben 29.908.094,33 euro, con un incremento netto rispetto ai 28.473.521,44 euro incassati dalle diciannove partite casalinghe della scorsa annata. Con un riferimento di 54 mila presenze, anche la media spettatori è salita e per il derby si è registrato il record d’incasso in Serie A per un singolo match: 5.8 milioni di euro. Un aumento – sottolinea il quotidiano – nato anche dalla strategia attuata dalla società, ossia invogliare il tifoso ad abbonarsi e a spalmare una determinata cifra su 19 gare, piuttosto che spendere smisuratamente per un singolo big match dove magari il club tende ad alzare l’asticella.

In confronto con la passata stagione, alla fine, il Milan dovrebbe comunque assestarsi all’incirca sugli stessi dati dello scorso anno. Il decremento potrebbe essere dettato dal fatto che la squadra, oltre a non aver disputato i due turni preliminari questa volta, è poi uscita dall’Europa League nella fase a gironi e non ha giocato due gare della fase successiva. Un anno fa, al termine della stagione, la proprietà incassò 38 milioni dal solo botteghino. Adesso, con la lotta Champions aperta più che mai, San Siro potrebbe giocare un fattore determinante. Sia per i risultati sul campo, sia al box office. Con ancora quattro partite casalinghe da giocare, riproporre il dato generale, infatti, non sembra così impossibile. Di certo le politiche adottate in determinate partite, come i biglietti a 10 euro per gli universitari, hanno aiutato parecchio a riempire qualche settore in più dello stadio. La speranza è che la fedeltà sia premiata a dovere a fine stagione, col Diavolo finalmente di ritorno all’Olimpo.

