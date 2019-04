NEWS MILAN – Il Milan contro la Juventus ha dovuto fare a meno di diversi infortunati. Non erano a disposizione infatti Lucas Paquetà e Gianluigi Donnarumma, entrambi infortunati nel turno infrasettimanale contro l’Udinese.

Il brasiliano rimarrà fermo ancora per qualche settimana: il trauma distorsivo alla caviglia ha bisogno di più tempo per guarire. Mentre il portiere potrebbe già essere a disposizione sabato contro la Lazio. Il portiere sta già smaltendo la lesione di primo grado al flessore della coscia destra. Ha ancora un po’ di tempo per riprendersi in maniera definitiva e tornare fra i pali a San Siro. Sicuramente se non darà garanzie Gennaro Gattuso non lo schiererà. Anche perché la porta non è un problema grave: Pepe Reina è una certezza e lo ha dimostrato a Torino con una serie di interventi importanti. Ma lui è un elemento importante in termini di esperienza e leadership.

Chiaramente se Donnarumma sarà completamente recuperato lo rivedremo dal primo minuto contro la Lazio. Lui è il portiere titolare del Milan, mentre allo spagnolo era riservato un posto in Europa League. Come ricorda l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, prima di saltare la gara contro la Juventus di sabato, Gigio aveva giocato 136 partite di campionato consecutive. Non è anormale per un portiere avere questi numeri, ma restano comunque molto importanti.

Redazione MilanLive.it

