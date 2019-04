NEWS MILAN – Gennaro Gattuso sorride, perché potrebbe esserci un super rinforzo in vista del decisivo Milan-Lazio di sabato sera. Gianluigi Donnarumma, infortunatosi il 2 aprile scorso contro l’Udinese, a gran sorpresa, infatti, potrebbe essere già pronto per la resa dei conti in arrivo contro i biancocelesti.

Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, il 20enne di Castellammare sta già smaltendo la lesione di primo grado del muscolo flessore della coscia destra e c’è un cauto ottimismo in vista dello scontro diretto. Alle sue spalle c’è un affidabilissimo Pepe Reina, il quale ha risposto presente a entrambe le chiamate, ma è chiaro che il rientro di Gigio, considerando soprattutto il momento e l’evento fondamentale, darebbe anche un’importante iniezione di fiducia alla squadra. Così il talento rossonero, seppur con tutta la precauzione del caso, sta provando a esserci a tutti i costi per il big match di San Siro.

Ma le buone notizie arrivano anche da altri fronti. Perché anche Andrea Conti, per esempio, è tornato a correre e dovrebbe rientrare in gruppo nei prossimi allenamenti. C’è invece maggior cautela per Lucas Paquetá, poiché l’obiettivo è quello di averlo a disposizione per la semifinale di Coppa Italia del prossimo 24 aprile a San Siro, ma il recupero comunque procede positivamente.

