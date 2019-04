NEWS MILAN – La UEFA ha deferito il Milan per non aver rispettato le norme del Fair Play Finanziario nel triennio 2015-2018. In attesa di risposte dal TAS sul ricorso per le sanzioni, l’organo europeo apre nuove indagini anche sulla stagione 2017-2018, cioè la prima completa di Yonghong Lì e Marco Fassone. Si rischiano quindi nuove sanzioni.

IL COMUNICATO UFFICIALE DELL’UEFA:

“La Camera di Investigazione dell’Organo UEFA di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha comunicato la decisione di deferire il caso AC Milan alla Camera Arbitrale CFCB poiché il club non è riuscito a rispettare il requisito di pareggio di bilancio nel corrente periodo di osservazione determinato nella stagione 2018/19 e riguardante gli esercizi conclusisi nel 2016, 2017 e 2018.

La UEFA non rilascerà altri commenti al riguardo fino a una decisione da parte della Camera Arbitrale CFCB.

Il deferimento non riguarda la decisione presa dalla Camera Arbitrale CFCB a dicembre 2018, relativa al periodo di osservazione precedente e inerente agli esercizi conclusisi nel 2015, 2016 e 2017. Detta decisione è attualmente oggetto di appello al TAS“.

Redazione MilanLive.it

