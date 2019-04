NEWS MILAN – L’ambiente rossonero sente l’importanza della sfida contro la Lazio sabato a San Siro. Una vittoria è fondamentale per la corsa Champions League, visto che i ragazzi di Gennaro Gattuso hanno recentemente rallentato: un solo punto nelle ultime quattro partite.

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, in un’intervista concessa a Sky Sport ha caricato il gruppo in vista dello scontro diretto di sabato e delle prossime sfide: “Sono sette finali decisive. Partiamo da sabato sera, per noi sarà importante, contro un’avversaria forte e dovremo dare il massimo per ottenere la vittoria”.

Il numero 13 rossonero è uno dei pilastri e leader della squadra di Gattuso. Dovrà essere bravo a trascinare i compagni in questo momento decisivo della stagione. Il Milan non può più permettersi passi falsi. Già troppo ne sono stati commessi nelle scorse partite. Contro la Lazio è necessario tornare alla vittoria. Romagnoli e tutto il gruppo sanno bene che ci si sta giocando molto. L’obiettivo di qualificazione in Champions League va raggiunto, è fondamentale per il futuro del club e dei calciatori stessi. A Milanello ne sono consci e dovranno dare il 100% per riuscire nell’impresa. Mancano sette partite di campionato, saranno sette finali.

Redazione MilanLive.it

