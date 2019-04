CALCIOMERCATO MILAN – Situazione letteralmente nel caos dalle parti di Marsiglia. Uno dei club più importanti di Francia sta vivendo una stagione decisamente negativa.

La squadra di Rudi Garcia galleggia a -8 punti dalla zona Champions League, è stata eliminata già nella fase a gironi di Europa League a dicembre scorso e deve fare i conti con il solito carattere esuberante di Mario Balotelli, attaccante ex Milan che alterna gol straordinari ad atteggiamenti negativi, come quello che lo ha portato all’espulsione contro il Bordeaux.

Calciomercato Milan, torna di moda il profilo di Luiz Gustavo

Non bastasse ancora tutto ciò, il Marsiglia deve fare pure i conti con l’insoddisfazione di uno dei capisaldi delle ultime stagioni, il brasiliano Luiz Gustavo. Il classe ’87 non gioca infatti in campionato dal 2 febbraio scorso, ufficialmente per motivi non fisici bensì mentali e psicologici. Pare infatti che il centrocampista non vada d’accordo con parte dello spogliatoio e, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, sarà un sicuro partente durante la prossima sessione estiva, dopo una stagione vissuta da separato in casa a Marsiglia.

Nonostante i suoi 32 anni, Luiz Gustavo potrebbe tornare ad essere un pezzo pregiato sul mercato internazionale, anche per le due formazioni milanesi. Il Milan lo aveva cercato in passato e potrebbe tornare a puntare sul brasiliano come rinforzo d’esperienza e duttilità (sa giocare anche in difesa), magari al posto del possibile partente Lucas Biglia che vanta un anno in più di età e diverse proposte estere.

Occhio però anche all’Inter, altro club che considererebbe Luiz Gustavo un rinforzo prezioso, sia con la permanenza in panchina di Luciano Spalletti, che lo piazzerebbe nel suo 4-2-3-1 accanto a Brozovic, sia con il possibile arrivo di Antonio Conte che nel 3-4-3 ormai celebre lo potrebbe utilizzare sia da centrale che da mediano di interdizione.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

