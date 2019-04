CALCIOMERCATO MILAN – E’ il momento di fare i conti in casa Milan. Con una qualificazione in Champions League ancora non certa, gli investimenti di gennaio da smaltire e un nuovo segnale dalla UEFA in vista dell’estate, Leonardo e Ivan Gazidis ora dovranno sedersi a un tavolo per tracciare la nuova strategia milanista.

Quale sarà il budget per la prossima campagna acquisti, sempre che non arrivino dei paletti? Non vi è una risposta certa al momento, ma il rosso tendenziale di questa stagione, ossia 160 milioni, consiglia ovviamente dei risparmi in vista di quel 2021 dove Elliott Management Corporation dovrà, giocoforza, rientrare dal passivo.

Calciomercato Milan, Suso o Kessie possibili sacrificati per Bakayoko

Il discorso mercato – sottolinea la rosea – ora ricadrà soprattutto su Tiémoué Bakayoko. Perché per quanto oramai fondamentale nello scacchiere milanista, la cifra per il riscatto dal Chelsea resta comunque un ostacolo da non sottovalutare: è vero che ha dimostrato di valere un investimento da 35 milioni di euro, ma le esigenze finanziarie appaiono preminenti. A meno che non si metta nel conto di sacrificare qualcun altro per far posto a lui. Tipo Frank Kessie, approdato dall’Atalanta per 28 milioni di euro e rivendibile per almeno 40. Oppure Suso, legato da una clausola di 40 milioni di euro, e che non ha ancora raggiunto un’intesa per prolungare il contratto in scadenza nel 2022. E lì la plusvalenza sarebbe super, considerando l’arrivo nel 2015 praticamente a parametro zero. Anche Hakan Calhanoglu era stato ritenuto cedibile a gennaio, salvo poi la fiera opposizione di Gennaro Gattuso. Ma quest’estate – assicura la rosea – l’effetto Fair Play Finanziario inciderà più che in passato. L’uscita di Lucas Biglia, invece, non sembra poter portare particolari guadagni. Serve qualcuno che permetterebbe una sana plusvalenza. Un big da sacrificare. E ovviamente il ritorno nell’Europa che conta, perché quel passaggio resta sempre fondamentale per far decollare davvero il progetto Elliott.

