NEWS MILAN – Sabato a San Siro va in scena Milan-Lazio, scontro diretto fondamentale nella corsa Champions League. Le due squadre sono separate da soli 3 punti in classifica e quella biancoceleste ha anche il recupero contro l’Udinese da disputare.

Soprattutto per il Milan diventa fondamentale vincere, anche per uscire dalla crisi di risultati delle ultime quattro partite. Solamente un punto conquistato, nel deludente pareggio al Giuseppe Meazza contro l’Udinese. C’è bisogno di ripartire e il gruppo di Gennaro Gattuso contro la Juventus a Torino ha iniziato a reagire, pur perdendo. Contro la Lazio sarà una sorta di finale e dalle parti di Milanello sanno di non poter fallire sabato.

Anche Simone Inzaghi e i suoi ragazzi sanno che il match contro il Milan è di vitale importanza. Il mister biancoceleste sta preparando al meglio quella sfida e sta valutando su quali uomini puntare nella formazione titolare. Un cambiamento che dovrebbe essere fatto rispetto allo schieramento visto contro il Sassuolo riguarda il partner d’attacco di Ciro Immobile. Infatti, il quotidiano Tuttosport spiega che potrebbe toccare a Joaquin Correa partire dall’inizio al posto di Felipe Caicedo. L’attaccante ecuadoriano, però, farà di tutto per essere confermato

L’altro dubbio di Simone Inzaghi riguarda la fascia destra del suo 3-5-2. Adam Marusic ha un problema muscolare e pertanto non è certa la sua presenza in Milan-Lazio. Se il montenegrino non dovesse recuperare o non fosse comunque in condizioni ottimali, il suo posto verrebbe preso da Romulo. Centrocampo completato dagli intoccabili Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto.

