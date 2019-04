MILAN NEWS – Serve una svolta immediata in casa Milan, in tutto e per tutto. Anche in difesa, lì dove il Diavolo aveva raggiunto picchi assoluti confermandosi anche come miglior retroguardia europea nei primi mesi del 2019.

Poi il blackout improvviso: quattro passi falsi consecutivi, diversi goal incassati e quarto posto nuovamente in forte discussione. E le troppe reti subite – riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola – sono un trend che Gennaro Gattuso fa tremendamente fatica a digerire. Del resto, sono state 8 totali nelle ultime 5 partite. Ecco perché l’allenatore, alla ricerca di forze fresche in questo rush finale, starebbe pensando a qualche cambio, tipo l’inserimento a sorpresa di Mattia Caldara accanto ad Alessio Romagnoli per i prossimi match. L’ex Atalanta, tornato ad allenarsi in gruppo da diverse settimane, finora non ha mai esordito in Serie A con la maglia rossonera quest’anno: solo novanta minuti col Dudelange prima del lungo calvario.

Anche le ultime prestazioni di Mateo Musacchio spingerebbero verso tale soluzione. Protagonista di un’ottima annata, l’argentino vive un momento di appannamento che spinge gioco forza lo staff tecnico ad alcune riflessioni. A Milanello, intanto, sta per tornare un altro possibile protagonista di questa volata finale: Andrea Conti, reduce da un affaticamento muscolare ma già di rientro avendo, ieri, lavorato parzialmente col gruppo.

