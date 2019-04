MILAN NEWS – L’esempio di quanto Paolo Maldini abbia contato, sia sul campo che fuori, nella storia recente del Milan è rappresentato dalla decisione del club di ritirare la sua storica maglia.

Il numero 3 nel Milan infatti non viene assegnato dal 2009, anno in cui Maldini scelse di ritirarsi dal calcio giocato e appendere gli scarpini al chiodo dopo una carriera totalmente dedicata e devota ai colori rossoneri. Un’ipotesi nostalgica che però potrebbe anche decadere nel prossimo futuro, almeno se Paolo fosse d’accordo a rimettere lo storico numero a disposizione di altri calciatori.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Durante la sua intervista odierna a Sportmediaset, Maldini ha parlato anche di questa particolare questione e della possibilità di assegnare il numero 3 del Milan a qualcun altro in particolare: “E’ stata una scelta della società di cui ovviamente sono orgoglioso. Se la dovesse un giorno indossare mio figlio Daniel? Bè sarebbe un sogno per lui e per la nostra famiglia. Spero proprio che ci riesca, perché avrebbe esaudito il suo desiderio di diventare un calciatore importante, ad alti livelli. Anche se non so se sceglierà il numero 3, spero solo che lui e Cristian siano felici”.

Sarebbe una splendida continuazione della tradizione Maldini nel Milan, con Daniel pronto a raccogliere il testimone di nonno Cesare e papà Paolo. Anche se, visto il ruolo offensivo da ala d’attacco, appare difficile che il numero 3 (un classico da difensore) possa essere scelto da Daniel in futuro.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it