NEWS MILAN – C’è grande curiosità di sapere su quale panchina siederà Antonio Conte nella prossima stagione. Conclusa poco meno di un anno fa l’esperienza al Chelsea, è rimasto senza squadra anche per via di una causa tuttora in corso con i Blues. Ma l’allenatore pugliese ha voglia di ripartire.

In questi mesi si è parlato soprattutto del suo possibile approdo all’Inter. Infatti, con l’arrivo di Giuseppe Marotta nella dirigenza nerazzurra quello di Conte è stato fin da subito uno dei nomi circolati per il dopo Luciano Spalletti. I loro rapporti sono buoni fin dai tempi in cui lavorarono assieme alla Juventus. Anche se va detto che la separazione avvenuta nel luglio 2014, a ritiro iniziato, fu un po’ burrascosa. Ma il tempo ha sistemato tutto, sembra.

News Milan, le tre pretese di Conte. Inter in pole

La Gazzetta dello Sport stamattina rivela che Conte ha tre richieste specifiche:

ingaggio 11,6 milioni di euro netti annui; contratto triennale; progetto sportivo serio che gli dia libertà dal punto di vista tecnico, con a disposizione una squadra competitiva per crescere e vincere.

La partecipazione alla Champions League non è condizione fondamentale. Oltre all’Inter, resiste l’ipotesi Juventus in caso di addio di Massimiliano Allegri. E non vengono ancora scartate le opzioni Milan e Roma, seppur non quotatissime oggi. Per quanto riguarda le panchine estere, il suo obiettivo era quello di sedersi di quella del Manchester United, ma i Red Devils hanno già deciso di confermare Ole Gunnar Solskjaer. Un’altra destinazione gradita è Parigi, però per adesso il PSG non ha fatto trapelare l’intenzione di mandare via Thomas Tuchel. C’è chi parla persino di possibile rinnovo del contratto. Un’altra idea è il Bayern Monaco, dove Niko Kovac non dovrebbe essere confermato. Il club bavarese sta pensando sia a Mauricio Pochettino che a José Mourinho, ma pure Conte spera di avere delle chance.

