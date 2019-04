Si apre un nuovo capitolo per lo scontro Milan–UEFA. L’organo europeo ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha annunciato il deferimento del club rossonero per il triennio 2015-2018. Si aprono quindi delle nuove indagini anche per l’anno 2017-2018, cioè il primo e l’unico di Yonghong Lì. Una decisione che sembrava attesa dall’ambiente milanista: un passo obbligato, è stato definito da diverse fonti.

Redazione MilanLive.it

