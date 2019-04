NEWS MILAN – Domani sera a San Siro un match che può essere decisivo per il prosieguo della stagione della squadra di Gennaro Gattuso. Si gioca Milan-Lazio e i rossoneri hanno l’obbligo di vincere.

Il quarto posto va difeso. L’Atalanta si è agganciata al Diavolo, mentre Roma e Lazio seguono a pochi punti di distanza. È necessario tornare a vincere, perché altrimenti la corsa Champions League rischia di essere gravemente compromessa. Nelle ultime quattro partite i ragazzi di Gattuso hanno messo assieme un solo punto, troppo poco. Di positivo c’è che comunque contro la Juventus a Torino si è vista una squadra con carattere e determinata a reagire al momento difficoltà.

Milan-Lazio la partita di Calhanoglu e Suso?

Il Milan ha bisogno che tutti i propri calciatori diano il massimo ora. Soprattutto quelli di maggiore tasso tecnico sono chiamati a fare la differenza in campo. Tra questi è ovvio citare Hakan Calhanoglu e Jesus Suso, due che in questa stagione solo a tratti si sono espressi a ottimi livelli. Contro la Lazio entrambi devono riuscire a fare un salto di qualità, andando ad incidere maggiormente.

Il numero 10 rossonero verrà confermato a centrocampo nel ruolo di mezzala sinistra, al posto dell’infortunato Lucas Paquetà. Dovrà dare maggiori geometrie alla manovra di gioco. Il turco ha le carte in regola per riuscire a svolgere il proprio compito nella maniera corretta. Tecnica e visione di gioco non gli mancano, deve metterle meglio al servizio della squadra.

Sicuramente Calhanoglu in tempi recenti ha dato maggiori segnali di ripresa rispetto a Suso. Lo spagnolo si prende troppe pause nell’arco delle partite, scomparendo letteralmente dal gioco. Tanti anche gli errori commessi nei tentativi di dribbling o di assist. Va detto che a volte anche i compagni non sono bravi a fare gol quando lui crossa, ma bisogna dire che la percentuale di traversoni riusciti dell’ex Liverpool è molto bassa. In Milan-Lazio ha la grande occasione per riscattarsi e dimostrare di meritare la conferma in rossonero. Il suo rinnovo di contratto è ancora in bilico e ad oggi è difficile pensare che il club possa premiarlo, vista la stagione negativa. Deve reagire, già domani. Krzysztof Piatek ha bisogno dei suoi assist.

