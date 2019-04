NEWS MILAN – Gennaro Gattuso al termine dell’allenamento di rifinitura a Milanello ha diramato la lista dei giocatori convocati per Milan-Lazio.

PORTIERI: Donnarumma A., Plizzari, Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Caldara, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

Da segnalare il rientro di Andrea Conti, che ha recuperato da un affaticamento muscolare ed è disponibile. Non c’è, invece, Gianluigi Donnarumma. Anche per Gigio un guaio muscolare, però nel prossimo match di campionato dovrebbe essere convocabile. Non compaiono nella lista dei convocati per Milan-Lazio neppure Riccardo Montolivo e José Mauri. Due giocatori che, comunque, non rientrano nel progetto tecnico-tattico di Gattuso.

Andrea Conti makes the 23-man squad for #MilanLazio 🔴⚫ Conti torna tra i convocati per la sfida contro la Lazio 🔴⚫@BioscalinITA pic.twitter.com/FMQCmz4dMQ — AC Milan (@acmilan) 12 aprile 2019

