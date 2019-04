NEWS MILAN – Gianluigi Donnarumma non dovrebbe essere a disposizione per Milan-Lazio di domani sera. Le ultime indiscrezioni da Milanello, rivelate da Sportmediaset, indicano come improbabile il rientro di Gigio nella lista dei convocati.

Si era parlato della possibilità che il giovane portiere rossonero effettuasse un recupero lampo in vista del big match, ma così non dovrebbe essere. La squadra di Gennaro Gattuso sosterrà l’allenamento di rifinitura nel pomeriggio, dopo la conferenza stampa che inizierà alle 14:30. Rino dovrebbe confermare l’assenza di Donnarumma in vista della sfida di San Siro.

Sembrano esserci, invece, chance di vedere Andrea Conti tra i convocati per Milan-Lazio. Le condizioni del terzino destro rossonero sono migliorate progressivamente in questi giorni. Nella seduta di rifinitura dovrebbe essere in gruppo e poter essere poi a disposizione almeno per la panchina. Non sarà al 100%, ma l’ex Atalanta ha caratteristiche che possono tornare utili anche per un piccolo scorcio di partita se dovesse servire.

Redazione MilanLive.it

