NEWS MILAN – Lucas Paquetà è al lavoro per recuperare quanto prima dall’infortunio alla caviglia accusato contro l’Udinese. Una distorsione che lo ha messo k.o. e costretto a uno stop di alcune settimane. Il brasiliano ha ripreso a correre, come testimoniato da un video pubblicato ieri sui social network.

È presto per dire quando il giocatore potrà essere nuovamente in gruppo per poi venire convocato. Ma da Milanello trapela l’intenzione di averlo a disposizione per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, ovvero Milan-Lazio del 24 aprile. Lo stesso match che si gioca domani sera a San Siro, ma che varrà per il campionato. Sicuramente a Gennaro Gattuso l’assenza di Paquetà pesa, però deve farci conti e spera che la squadra riesca comunque a tornare a vincere. I 3 punti sono fondamentali.

Il posto di Lucas nel ruolo di mezza sinistra è stato preso da Hakan Calhanoglu, calciatore che in carriera ha già giocato a centrocampo. Il turco ha tutte le qualità per fare bene in quella posizione. Gattuso si aspetta una grande prestazione dall’ex Bayer Leverkusen in Milan-Lazio. Il numero 10 rossonero è uno degli elementi più dotati tecnicamente ed è chiamato a fare la differenza. Stesso discorso per Jesus Suso. Mancando Paquetà, devono essere soprattutto loro due i leader tecnici in campo. In attacco Krzysztof Piatek si aspetta assist da parte dei due compagni, che devono fare molto di più nel supportarlo. Lui è pronto a “sparare”.

