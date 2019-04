#Paquetà in palestra a Milanello. Il talento brasiliano del #Milan lavora per rientrare prima possibile e dare il proprio contributo nella corsa Champions League della squadra di Gattuso. Forza @LucasPaqueta97! pic.twitter.com/T4EOh6LU0G — Matteo Bellan (@TeoBellan) 11 aprile 2019

Una distorsione alla caviglia ha tolto di mezzo per qualche settimana uno dei calciatori che il Milan ha considerato più importanti e titolari nell’ultimo periodo.

Lucas Paquetà si è infortunato durante il match pareggiato dai rossoneri con l’Udinese, dopo una prestazione incoraggiante nel ruolo di trequartista centrale, una posizione nella quale Gennaro Gattuso ha voluto provare ad inserirlo per cercare di fargli tirar fuori tutto il talento e la classe di cui si parla da tempo.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Intanto Paquetà non vuole perdere tempo e cercare invece di recuperare il prima possibile dal k.o. recente, per dare una mano al suo Milan, squadra che lo ha lanciato subito nel calcio italiano avendo fiducia nelle sue caratteristiche tecniche e la voglia estrema di mettersi in mostra. Il numero 39 ha per l’appunto pubblicato un video come ‘story’ su Instagram nel quale è al lavoro a Milanello sul tapis-roulant per ritornare al più presto in forma e riacquisire il giusto tono muscolare in breve tempo.

L’intenzione di Paquetà è quella di rientrare ed essere a disposizione per l’importantissima semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, che si giocherà a San Siro mercoledì 24 aprile, esattamente tra tredici giorni. Gattuso avrà bisogno di tutte le forze al massimo della forma per superare il turno ed accedere alla finalissima dell’Olimpico.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it