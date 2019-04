NEWS MILAN – Consueta conferenza stampa per Simone Inzaghi alla vigilia di Milan-Lazio. Il mister biancoceleste è consapevole che la sua squadra si giocherà tanto domani a San Siro.

L’allenatore del club capitolino ha esordito così in sala stampa nel parlare dello scontro diretto di Milano: «Sarà molto importante per il cammino Champions – riporta LaLazioSiamoNoi.it -, dovremo fare una grande gara. Voglio una squadra con la mente libera, consapevole di essere forte. Voglio vedere personalità. Tabù San Siro col Milan? Tutti i tabù prima o poi devono essere sfatati. Siamo riusciti a vincere in casa della Juve e dell’Inter, non è da tutti. Speriamo che anche questo dopo 29-30 anni possa saltare domani».

Inzaghi ha confermato che Stefan Radu e Adam Marusic non sono a disposizione per Milan-Lazio, entrambi hanno degli infortuni da smaltire: «Nei convocati non ci sarà Radu, che non ha ancora una caviglia a posto. Ha stretto i denti, ha fatto di tutto per esserci, ma aveva ancora problemi. Poi anche Marusic, che ha avuto un indolenzimento importante con il Sassuolo, speriamo di recuperarlo per mercoledì. Per quanto riguarda Berisha è fermo per il polpaccio che l’aveva bloccato dopo la Spal».

Al tecnico biancoceleste viene domandato se l’arbitro Gianluca Rocchi rappresenti una garanzia per il big match di San Siro, viste le recenti polemiche su alcuni episodi: «Penso di sì, l’avevo detto dopo il Sassuolo, il rigore per noi c’era. Il braccio di Locatelli era alto, gli episodi così li stanno fischiando tutti. Rocchi è una garanzia, sta arbitrando a livello europeo le partite migliori, è una garanzia per l’importanza della partita. È uno dei migliori arbitri, scelta migliore non poteva esserci».

Infine Inzaghi ha parlato della formazione della sua Lazio, pronta a dare battaglia al Milan a San Siro: «Grosso modo la formazione è fatta. Ho dubbi sui terzi che giocheranno insieme ad Acerbi. Luiz Felipe o Patric a destra, a sinistra Bastos o Wallace. Sarà una partita bellissima da giocare, con un grande pubblico, serve personalità. Siamo forti, faremo un risveglio a Milano, poi deciderò la formazione».

Redazione MilanLive.it

