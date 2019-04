MILAN NEWS – Il tecnico rossonero Gennaro Gattuso ha ancora due anni di contratto e non vuole sentir parlare di futuro, come ammesso anche oggi in conferenza stampa.

Domani il suo Milan sfiderà la Lazio in uno scontro diretto per la Champions League, una gara per la quale dipenderà moltissimo del futuro dello stesso Gattuso, che spera di rimanere a lungo al timone del club rossonero ma probabilmente dovrà fare i conti con quello che sarà il piazzamento finale del Milan in stagione ed il percorso totale in Coppa Italia.

Anche se Paolo Maldini nelle recenti dichiarazioni ha difeso a spada tratta Gattuso, considerato da lui e dal club in generale una sorta di intoccabile, le voci su un cambio di panchina nel prossimo futuro non sembrano placarsi. Secondo Sportmediaset proprio il suo sfidante di domani sera in campionato Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, sarebbe entrato nella lista dei papabili tecnici per il futuro del Milan.

Il giovane allenatore laziale è considerato uno dei più bravi del momento e starebbe pensando di cambiare aria anche per aumentare prestigio e livello della squadra da allenare. Dopo il fratello Pippo, allenatore del Milan nel 2014-2015, anche Simone dunque potrebbe entrare nel mirino rossonero, sempre che Gattuso non si tenga stretto a lungo il suo posto.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

