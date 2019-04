MILAN NEWS – Il periodo in casa Milan è particolare: c’è ottimismo per la corsa al 4° posto ma si viene anche da un periodo non così positivo.

La squadra rossonera si affiderà alla forza e alla grinta di Gennaro Gattuso per riprendersi dopo le recenti batoste, visto che l’ex mediano è noto soprattutto per il suo straordinario carattere e per la qualità con cui è riuscito già lo scorso anno a risollevare la stagione del Milan.

Il tecnico calabrese è stato oggi esaltato letteralmente da Marcello Lippi, noto commissario tecnico della Nazionale italiana ai tempi del Mondiale 2006 che conosce benissimo Gattuso fin dai tempi in cui era un mediano di quantità sempre in forza alla squadra rossonera.

Queste le parole dell’ex c.t. di Italia e Cina ai microfoni di Radio Sportiva nei confronti di Gattuso: “Rino è un uomo fantastico, ha delle potenzialità eccezionali dal punto di visto umano e tecnico. Ha dimostrato che non è solo grinta rabbia e cattiveria, ma anche competenza tecnica, tattica. Al Milan sta dando il massimo”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

