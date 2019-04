MILAN NEWS – Krzysztof Piatek ne ha già superati tanti di record quest’anno tra Genoa e Milan, ma domani potrebbe mettere addirittura un piccolo marchio a fuoco nella storia della Serie A.

Come infatti sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola, l’attaccante polacco, in caso di super doppietta Champions contro la Lazio, raggiungerebbe quota 10 goal in rossonero con sapore speciale. Perché in caso di doppio centro, diventerebbe infatti il primo giocatore della storia del campionato italiano ad arrivare in doppia cifra con due squadre diverse nello stesso torneo. Un primato assoluto, che si aggiungerebbe a tanti traguardi già ottenuti e un altro ancora sullo sfondo: diventare anche il miglior straniero al debutto nel campionato nostrano. Una scalata difficile, ma forse non impossibile per Robocop. Per riuscirci, dovrà prima agguantare con altri tre goal il super trio composto da Andriy Shevchenko, Diego Milito e Ronaldo ‘O Fenomeno’ a quota 24 reti. Una volta agganciati, c’è il podio sacro composto da John Charles e José Altafini, entrambi autori di 28 gol alla prima annata rispettivamente con Juventus (1957-58) e Milan (’58-59), e Beniamino Santos, autore 27 gol con il Torino nel ’49-50.

Redazione MilanLive.it

