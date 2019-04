MILAN NEWS – Ha ragione Gennaro Gattuso: Milan-Lazio sarà una finale. Il momento della verità. Perché nel match di domani a San Siro c’è in ballo praticamente tutto: il quarto posto, il tesoretto Champions e il rischio di crollare definitivamente in un momento già estremamente delicato per Elliott Management Corporation.

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, vincere questo scontro diretto significherebbe fare un grosso salto verso i 50 milioni di euro garantiti dalla massima competizione europea. E anche alla luce anche degli ultimi sviluppi sul fronte Fair Play, il maxibonus internazionale è ora una bombola di ossigeno fondamentale per i conti rossoneri. In un solo colpo, poi, il Diavolo ha la possibilità di puntellare il quarto posto e respingere una rivale diretta nella corsa all’Europa, mentre al contrario lo scenario si capovolgerebbe maledettamente con aggancio ai rossoneri e chance di sorpasso considerando il recupero dei biancocelesti con l’Udinese. Ma la minaccia che incombe – sottolinea il quotidiano – è molto più inquietante di quanto si possa immaginare. Perché in caso di passo falso totale, e vittoria di Atalanta, Roma e Torino, tutte impegnate in match facili tra le mura amiche, il Milan crollerebbe addirittura all’ottavo posto. Un disastro. Ecco perché, come sia sia, la formazione di Rino è chiamata obbligatoriamente a una vittoria fondamentale per ribaltare il quadro e darsi la spinta necessaria per questo finale.

