MILAN NEWS – C’è grande fermento in vista del match di domani tra Milan e Lazio, soprattutto per via della lotta Champions che entrerà a breve nel vivo.

I rossoneri, che fino a qualche settimana fa erano la compagine favorita per la corsa al 4° posto, devono resistere agli attacchi delle rivali, come proprio la Lazio che cercherà il successo corsaro a San Siro proprio per avvicinare il Milan e rendere sempre più intrigante la lotta fino alla fine del campionato.

Il difetto del Milan degli ultimi anni è proprio quello di non essere stato all’altezza negli scontri diretti stagionali, almeno contro le 5-6 rivali per l’alta classifica. Basti pensare che i rossoneri in questa stagione hanno vinto soltanto due gare contro le squadre con cui sta lottando per un posto Champions: contro la Roma a settembre e contro l’Atalanta nel mese scorso grazie ad una doppietta di Piatek. Per il resto troppi risultati sporchi e poco brillanti, in particolare contro la Juventus e l’Inter, contro cui sono arrivati k.o. sia all’andata che al ritorno.

Contro la Lazio domani sera servirà una prova d’orgoglio: il Milan deve battere i capitolini sia per la classifica e per tenersi stretto il 4° posto, sia per dare un segnale a tutti. Vincere vorrebbe dire dimostrare che i ragazzi di Gattuso sono ancora sul pezzo e pronti a dare il massimo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

