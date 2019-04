MILAN NEWS – Guerra diplomatica tra il Milan e l’UEFA, ma è pur sempre guerra come riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola. “Siamo pronti a tutto, abbiamo tante armi”, è stata questa, infatti, la risposta di Paolo Maldini 24 ore dopo il nuovo provvedimento giunto da Nyon.

Tuttavia – assicura il quotidiano – Elliott Management Corporation continua a privilegiare la strategia della diplomazia, e agirà diversamente solo se sarà costretto dalle circostanze. Il messaggio di Maldini, del resto, è stato chiaro: “Vogliamo che non sia un confronto duro e senza dialogo. Il Ffp ha azzerato i debiti nel calcio ma non permettere a un club sano di intervenire sul mercato è incostituzionale”.

Dialogo sì, ma dalla lista delle possibilità – aggiunge parallelamente La Gazzetta dello Sport – non viene depennato il ricorso a vie extra-sportive. Non è appunto l’auspicio del club, ma è un’eventualità che non può comunque essere esclusa a priori. E a Nyon – riferisce la rosea – la prenderebbero malissimo. Di fatto scatenerebbe la guerra dei mondi, mettendo a repentaglio l’impianto del fair play finanziario e gli equilibri su cui si regge il sistema calcio europeo.

Redazione MilanLive.it

