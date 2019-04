CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan sarebbe molto vicino ad un altro acquisto dal Brasile, dopo Lucas Paquetà. Leonardo ha individuato in Everton del Gremio il rinforzo giusto per le corsie esterne. Stando alle ultime indiscrezioni, il dirigente rossonero avrebbe praticamente già chiuso per il suo acquisto. Ma c’è un intoppo, ovvero il Fair Play Finanziario. In un momento così delicato, la società di via Aldo Rossi non può permettersi un altro investimento del genere. Bisognerà quindi attendere, ma questo rischia di rimettere in corsa la forte concorrenza, in particolare del Manchester City.

