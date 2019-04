NEWS MILAN – Vittoria preziosa del Milan stasera a San Siro contro la Lazio: decisivo il gol di Franck Kessie su calcio di rigore. Intanto nel post-partita, ai microfoni di DAZN, ha parlato Hakan Calhanoglu.

Il turco oggi ha giocato una grande partita. Nelle pagelle post Milan-Lazio, voto alto per il fantasista milanista, che ha cambiato due ruoli nel corso della sfida. Prima da interno sinistro di centrocampo, poi da trequartista insieme a Suso nel 3-4-2-1 dal 65′ in poi. Energia, grande intensità e qualità. Queste le sue parole nel post-partita: “Io penso che oggi abbiamo giocato tutti una buona partita, con cuore e voglia. La Lazio ha una partita meno, per noi era importantissimo vincere. Complimenti a tutti, anche ai tifosi. Voglio solo lavorare e pensare alla squadra, tutto il resto non mi interessa. Conta solo andare in Champions League, se continuiamo così siamo tutti contenti”.

Ai microfoni di Sky Sport, sono arrivate altre dichiarazioni di Calhanoglu sulla vittoria fondamentale di stasera: “Complimenti ai miei compagni, abbiamo giocato una buona partita. Con cuore e voglia, ed è importante questo. Per me è un altro ruolo, ma credo di aver fatto bene e voglio continuare così. Prendo sempre più confidenza e voglio continuare così. Vogliamo andare in Champions”



Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

