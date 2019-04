NEWS MILAN – In attesa del calcio d’inizio di Milan-Lazio, fissato per le 20:30, da San Siro Mattia Caldara ha rilasciato un’intervista ai microfoni del canale tematico laziale.

Il difensore rossonero ha parlato dell’importanza della partita di stasera in chiave Champions. Un big-match da non fallire per i rossoneri, il cui quarto posto è a forte rischio. Queste le sue dichiarazioni a Lazio Style Channel: “È una partita fondamentale per il quarto posto, ma il destino è nelle nostre mani. Se dovessimo vincerle tutte saremo aritmeticamente nelle prime quattro posizioni. Sono sette finali tutte decisive. Ci siamo allenati bene, intensamente, per tutta la settimana. Era importante farlo con continuità. Dobbiamo rimettere in campo le cose provate tutto l’anno ed alla fine i risultati arriveranno”.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Caldara stasera non sarà titolare, ancora non considerato totalmente affidabile da Gattuso visto il lungo infortunio subito diversi mesi fa e dal quale è tornato da circa un mese. Queste le sue parole ai microfoni di Milan TV: “È stata una settimana intensa, ci siamo preparati bene e non vediamo l’ora di scendere in campo. Abbiamo preparato la partita come sempre, sappiamo che giocano con il 3-5-2, ci siamo allenati molto su questo. Ho tantissima voglia di giocare, è un mese che mi alleno con la squadra e non vedo l’ora di dare il mio contributo”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it