NEWS MILAN – Gennaro Gattuso ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport dopo Milan-Lazio 1-0 a San Siro. Mister rossonero ovviamente contento della vittoria conquistata, fondamentale nella corsa Champions League.

A Rino viene domandato se questa sia stato il successo più bello e lui replica: “Tutte le vittorie sono belle. Abbiamo vinto contro una grande squadra e serve fatica per batterla. Partita giocata molto bene, siamo stati bravi a vincere pur facendo un po’ di fatica. Certe squadre bisogna affrontarle così. Abbiamo fatto bene tecnicamente nel complesso. Abbiamo fatto ciò che dovevamo. Non solo come cattiveria, anche tecnicamente mi sono piaciuti i ragazzi“.

Cosa teme Gattuso adesso? Questa la risposta: “Nel calcio c’è sempre qualcosa da temere. Dopo il derby avevamo perso la strada e la dobbiamo ritrovare. Dobbiamo continuare a fare ciò che abbiamo dimostrato con la Juventus e a tratti anche stasera“.

Successivamente il tecnico rossonero parla delle mosse tattiche per riuscire a battere la Lazio: “Siamo stati bravi a spostare Calhanoglu e Suso, prima facevamo fatica col giro palla ed eravamo lenti. Entrambi sono stati bravi a farsi trovare dietro le linee. Borini e Laxalt hanno gamba per giocare sulle fasce. Pure Conti ha questo tipo di gamba. Siamo stati bravi a cambiare la partita negli ultimi 20-25 minuti“.

In seguito si parla di Franck Kessie, che si è preso la responsabilità di calciare il rigore decisivo: “Bisogna saperli tirare, si allena in settimana. Pesava più di 120 Kg quel pallone. Bisogna avere personalità per tirarli, soprattutto a San Siro. È un giocatore importantissimo, è bravo nel ruolo di mezzala, si sa inserire e può migliorare in zona gol. Apre spazi ed è fondamentale per noi“.

Infine Gattuso viene interpellato sul fatto che dietro a Krzysztof Piatek serva anche qualcun altro che garantisca dei gol: “Sono d’accordo. Però Calhanoglu ha calciato 4-5 volte in porta, Suso altre 3-4. Piatek non sta giocando benissimo anche perché noi non lo mettiamo bene in condizione. Dobbiamo essere più bravi a servirlo. Possiamo attaccare di più la profondità con Calhanoglu e Suso. Forse col 4-3-3 non gli permettiamo di esprimersi al massimo. Paquetà secondo goleador? Sì, ma può essere pure Calhanoglu e Suso. Dobbiamo far fare meno strada e fatica a questi giocatori. Qualcosa stiamo cambiando a livello tattico. Abbiamo giocatori con qualità per fare più gol“.

Matteo Bellan

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it