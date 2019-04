MILAN NEWS – Il giorno della resa dei conti. Milan-Lazio di stasera sarà una finalissima, una gara quasi da dentro o fuori con in palio una gran bel fetta di Champions League.

Come assicura La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, proprio per questo Gennaro Gattuso va sul sicuro e sarà 4-3-3 stasera a San Siro. Con Gianluigi Donnarumma ancora out per problemi fisici, toccherà a Pepe Reina per la terza gara consecutiva con Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli al centro e da Davide Calabria e Ricardo Rodriguez sugli esterni. La mediana rossonera, orfana ancora di Lucas Paquetá, vedrà invece ancora il terzetto composto da Frank Kessie, Tiémoué Bakayoko ed Hakan Calhanoglu. Praticamente la stessa formazione vista a Torino e che, episodi a parte, ha mostrato una grande prova di carattere e che avrebbe meritato tutt’altro epilogo. In attacco quindi, insieme a Suso e Krzysztof Piatek massimo terminale offensivo, ci sarà ancora Fabio Borini sull’out mancino.

3-5-2 per Simone Inzaghi. Con Thomas Strakosha tra i pali, la linea difensiva vedrà Luiz Felipe, Francesco Acerbi e Bastos con Romulo esterno destro e Senad Lulic dall’altra parte. Al centro, in cabina di regia, spazio a Lucas Leiva supportato da Luis Alberto e Milinkovic Savic ai suoi lati. In attacco tandem certo: Joaquin Correa e Ciro Immobile.

Milan-Lazio, probabili formazioni

Milan (4-3-3) – Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso

Lazio (3-5-2) – Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

Redazione MilanLive.it

