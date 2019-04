NEWS MILAN – La Lazio nel destino. Una squadra in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League come i rossoneri e anche l’avversario diretto del Milan nella Semifinale di Coppa Italia. Di seguito 9 curiosità statistiche da acmilan.com.

Quattro sfide in una stagione: le prime due pareggiate (in trasferta), la terza in arrivo e la quarta ancora da giocare (in casa). In attesa del nostro anticipo valido per la 32° giornata di Serie A, abbiamo evidenziato 9 curiosità legate a questo scontro diretto a San Siro:

1) 75 i confronti nel massimo campionato tra queste due squadre in casa del Milan: 43 i successi rossoneri, nove quelli biancocelesti, 23 i pareggi. In tutte queste sfide i rossoneri hanno realizzato 150 reti, esattamente 2 di media a partita.

2) In casa in Serie A il Milan è imbattuto contro la Lazio dal 1989: 28 partite, 17 vittorie rossonere e 11 pareggi. Nella loro storia i rossoneri non sono mai arrivati a 29 contro una singola avversaria nella competizione.

3) In casa nessuna squadra ha guadagnato più punti del Milan da situazione di svantaggio (nove) in questo campionato, mentre fuori casa nessuna ne ha guadagnati meno della Lazio (uno).

4) Il Milan è la formazione che aspetta da più tempo un calcio di rigore a favore in questa Serie A: l’ultimo calciato dai rossoneri è stato contro il Parma il 2 dicembre (realizzato da Kessie).

5) L’attaccante del Milan Krzysztof Piatek (otto gol con i rossoneri) potrebbe diventare il primo giocatore nella storia della Serie A capace di arrivare in doppia cifra con due squadre diverse nello stesso campionato. Contro la Juventus, sempre il bomber polacco, è diventato il giocatore che ha segnato più volte la prima rete dell’incontro nei Top-5 campionati europei in corso (11).

6) Franck Kessie ha esordito in Serie A nell’agosto 2016, proprio contro la Lazio: in quel match realizzò anche i suoi primi due gol in Serie A.

7) Patrick Cutrone ha già trovato il gol contro la Lazio in Serie A: la sua rete nel gennaio 2018 al Meazza ha aperto le marcature per il 2-1 finale a favore dei rossoneri.

8) Suso (76), Luis Alberto e Hakan Calhanoglu (entrambi 62), sono tre dei primi sei giocatori di questo campionato per occasioni create per i compagni di squadra.

9) Gennaro Gattuso è imbattuto da allenatore contro Simone Inzaghi in Serie A, grazie a un successo e un pareggio.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

