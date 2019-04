NEWS MILAN – Il Milan ha vinto contro la Lazio lo spareggio Champions League. Ha deciso un calcio di rigore di Kessie. C’è stata qualche polemica arbitrale dei laziali per il presunto fallo da rigore di Rodriguez su Milinkovic-Savic.

Igli Tare, a ‘DAZN’, ha parlato di partita decisa dall’arbitro: “La storia di una morte annunciata. Ci dispiace andare a casa e perdere una partita giocata alla grande, ma meritavamo di decidere questa partita sul campo e non dagli episodi come è stato stasera“.

Ecco cosa non è piaciuto al dirigente della Lazio: “Mi riferiscono alla velocità dell’arbitro di fischiare il primo rigore, si vedeva subito che non c’era. Il secondo ci poteva stare come non ci poteva stare, sembra che a Musacchio l’abbiano sparato. Su Milinkovic-Savic era rigore, Rodriguez tocca la palla ma c’è un fallo grosso“.

Redazione MilanLive.it

